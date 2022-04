Jorge, adevărul despre divorțul de Alina Laufer. Ce s-ar fi întâmplat între el și fosta soție

În urmă cu aproape 10 ani, Jorge și Alina Laufer au decis să meargă pe drumuri diferite, alegând să divorțeze, deși la mijloc se afla și fetița lor Karina.

Cei doi și-au refăcut viețile, Alina fiind căsătorită în prezent cu politicianul Ilan Laufer și au împreună doi copii, iar Jorge este căsătorit cu Ramona Prodea, alături de care are un băiețel.

Jorge, adevărul despre divorțul de Alina Laufer

În podcastul lui Cătălin Măruță, Jorge a dezvăluit adevăratul motiv pentru care el și Alina Laufer au divorțat. "N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți.

Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul. Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: 'Fă și tu ceva serios!' Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul.

Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă, să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot.

Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Karina. Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci."

Artistul a mai dezvăluit că a fost în depresie, deoarece, o perioadă, nu a putut să își vadă fetița din cauza fostei sale soții. "Nu puteam să mă întâlnesc cu Karina. Mergeam vorbeam cu ea (n.r. Alina Laufer) seara, ,,știi că mâine e weekend-ul meu", sunam la ușă, iar ea îmi spunea ,,Noi am hotărât să plecăm la munte cu Karina", și pleca. Am întrebat avocatul ce să fac, am chemat Poliția, au făcut proces verbal".

Sursă foto: Instagram/arhiva