Jorje, despre imagini de acum 18 ani: " "Doamne, Ferească Sfântul, Doamne, ce față aveam"

Artistul a câștigat concursul și apoi a făcut furori cu trupa Cocktail, alături de Mihai Dăscălescu, Sandrina Agape, Raluca Coman, și Teodora Vasu . Trupa s-a destrămat la finele anului 2005.

La Măruță, artistul a văzut imagini de acum 18 ani și a exclamat: "Domne, Ferească Sfântul, Doamne, ce față aveam, eram plin de talente. Ce slab eram!"

Tot "La Măruță" a povestit:

"Mai sunt oameni care îmi scriu, au impresia că m-am născut cu mulți bani, voi, machedonii aveți bani. Părinții mei erau bugetari, nouă ne ploua în casă, nu vrei să știi cât de frig era în casă, dârdâiam, eram cu șosete de lână și din astea în cap, apoi am ajuns la Popstars și am câștigat 3000 de dolari. Era aproape o garsonieră. Cred că am tocat banii cu prietenii. O garsonieră era 8 500 de dolari atunci.(...) Când eram mic mă uitam în oglindă și îmi imaginam că sunt Ricky Martin și vizualizam că nu am loc să trec de bani."

