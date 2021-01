Justin Bieber și Hailey Baldwin, ipostaze incendiare în cel mai recent videoclip al artistului

Pentru melodia Anyone, artisul de 26 de ani a filmat un videoclip alb-negru alături de Hailey Baldwin (24 de ani), secvențele dintre cei doi fiind de-a dreptul incendiare.

Single-ul Anyone a fost lansat în ajunul Anului Nou și face parte din cel de-al șaselea album pe care urmează să îl lanseze cântărețul.

Justin și Hailey sunt împreună din 2018, iar de-a lungul timpului și-au impresionat admiratorii cu declarațiile publice de iubire.

Justin Bieber are o avere de peste 250 de milioane $. Artistul și fotomodelul Hailey Bieber sunt împreună din 2018. Cei doi mai avuseseră o relație de scurtă durată la sfârșitul anului 2015. În 2018 s-au cununat civil la New York, iar un an mai târziu au organizat o a doua ceremonie de nuntă, pentru familie și prieteni, în Carolina de Sud.

sursa foto: ProfiMedia

Vezi și: Facem Level (Gen Session) – episodul 15 – IHATEPINK & Bobospider: Fălci e mic copil pe lângă experiența din Depth