Justin Timberlake și Jessica Biel, părinți pentru a doua oară! Cuplul a ținut totul secret

Justin Timberlake (39 de ani) și Jessica Biel (38 de ani) formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în 2012, după cinci ani de relație, și au devenit părinți pentru prima oară în 2015, când a venit pe lume Silas Randall Timberlake.

Actrița a devenit mamă în mare secret pentru a două oară, în iulie 2020. Chiar dacă au fost zvonuri despre sarcină, cei doi nu au confirmat până acum că au devenit din nou părinți.

“Numele lui este Phineas. Este minunat și atât de drăguț. Nimeni nu doarme în casă. Dar sunt încântați, nu puteam fi mai fericiți și recunoscători”, a declarat Justin în interviul oferit lui Ellen. Potrivit Daily Mail, numele băiețelului are origini ebraice și derivă de la Pinchas, care înseamnă oracol. Mai multe detalii despre sarcina Jessicăi și viața cu noul membru al familiei vor fi difuzate luni în interviul oferit de artist prietenei sale, Ellen Degeneres.

Justin Timberlake, la un pas de despărțire de Jessica Biel, în 2019

În noiembrie 2019, Justin Timberlake a fost surprins cu Alisha Wainwright, partenera sa din filmul “Palmer”, în ipostaze tandre. Cei doi se țineau de mână pe terasa unui bar, iar artistul nu purta verigheta. S-a scris atunci că Jessica ar fi fost devastată după ce a văzut imaginile și s-a gândit la divorț.

Justin Timberlake și Jessica Biel sunt căsătoriți din 2012 (foto: Getty Images)

Mai multe poze cu Justin Timberlake și Jessica Biel în galeria foto de mai jos

O lună mai târziu, Justin i-a cerut scuze public soției pentru imaginile apărute în presă. “Acum câteva săptămâni am dat dovadă de eroare de judecată - dar vreau să fiu clar - nimic nu s-a întâmplat între mine si colega mea. Am băut prea mult în acea noapte și regret comportamentul meu. Trebuia să știu mai bine. Nu este un exemplu pe care-l vreau pentru fiul meu. Le cer scuze uimitoarei mele soții și familiei pentru că le-am pus în această situație jenantă, mă focusez pe a fi cel mai bun tată și soț, însă ce am făcut nu arată asta. Sunt incredibil de mândru că lucrez la filmul Plamer”, a scris atunci cântărețul pe Instagram.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Facem Level (Gen Session) – episodul 13 – IHATEPINK & Bobospider: Dead by Daylight dă naștere unor ucigași excentrici