Kamara, dezvăluiri inedite despre NOSFE! Ce au vorbit cu două săptămâni înainte ca artistul să moară

Anunțul potrivit căruia NOSFE a murit a fost făcut de Șatra B.E.N.Z. pe contul lor oficial de Instagram, la aproximativ 12 ore după decesul artistului. Iar la câteva ore distanță după acest anunț, oamenii legii au confirmat moartea lui NOSFE.

Pe rețelele de socializare, aproape toți artiștii din România au postat fotografia lui NOSFE și au scris câteva cuvinte despre artist, Kamara dezvăluind inclusive ce planuri de viitor avea NOSFE! Cei doi s-au întâlnit în urmă cu două săptămâni și au vorbit despre una dintre pasiunile lor comune: fotbalul!

„Acum vreo două săptămâni ne-am întâlnit în trafic, era să ne şifonăm un pic, am râs amândoi de situație. Am povestit despre muzică şi fotbal, cele două pasiuni ale noastre. Îmi spuneai că eşti mai bine cu genunchiul şi că vei reveni pe la Naționala Artiștilor cum te simți 100%. Nu pot să cred că ai plecat aşa om frumos. De când am aflat trista veste, simt o apăsare adâncă. Atât de tânăr şi plin de energie şi uite cum se poate opri viața. Drum lin spre o altă dimensiune unde sufletul tău frumos să strălucească neîncetat. Bunul Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Condoleanțe familiei tale”, a scris Kamara pe Instagram.

Vezi și: Ne dăm în cărți S1E9 - ZDA