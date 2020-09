Karmen, fotografiată la piscină într-un costum de baie neîncăpător. Cum au reacționat fanii

„Să mă întorc la brunet?”, i-a întrebat cântăreața pe fani, însă nimeni nu s-a uitat la culoarea părului:) Karmen s-a lăsat fotografiată la piscină, înainte să își facă schimbarea de look, într-un costum de baie neîncăpător. Fanele au întrebat-o imediat dacă și-a pus silicoane.

Cu o talie de viespe, un abdomen perfect plat, picioare tonifiate și un bust impresioant, Karmen și-a impresionat fanii de pe Instagram.

De curând, vedeta și-a făcut o schimbare de look, care i-a surprins pe admiratorii ei. A renunțat la părul brunet pentru șuvițe blonde.

“Niciodată nu am fost vopsită sau tunsă în alt fel. Am emoții, nu am avut altă culoare în cap. Am mai purtat peruci”, spunea Karmen într-un story pe Instagram, înainte să intre în salon.

Când a văzut rezultatul, cântăreața s-a îndrăgostit de noul look. “Sunt îndrăgostită de părul meu, jur. Nu am postat pe intagram pentru că am vrut ca soțul meu să mă vadă primul. Reacția lui a fost una bună”.