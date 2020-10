Kate Winslet a împlinit 45 de ani. 7 lucruri mai puțin cunoscute despre celebra actriță

Pe lângă binecunoscutul rol al lui Rose din filmul Titanic, există detalii mai puțin știute de publicul larg despre celebra actriță. De exemplu, cum a fost pe punctul de a se certa cu Leonardo DiCaprio sau cum a salvat-o dintr-o casă în flăcări pe bunica celui de-al treilea soț.

1. Kate Winslet s-a născut în localitatea Berkshire din Marea Britanie, într-o familie de actori. A fost un copil talentat, moștenind de la părinții ei pasiunea pentru actorie. Pe la 11 ani s-a filmat într-o reclamă TV la cereale pentru copii. În acea reclamă, ea se transformă într-un monstru din porumb, motiv pentru care colegii de școală au tachinat-o un timp.

2. Când mai mulți regizori i-au spus că i se potrivesc mai degrabă rolurile de ”grăsuță”, Kate a decis să slăbească. Drept urmare, la vârsta de 19 ani, ea cântărea doar 45 de kilograme, având o înălțime de 169 de centimetri. A reușit să slăbească mâncând doar mere și cereale. Însă din cauza dietei stricte, au început să apară diverse probleme de sănătate: pierderea memoriei, probleme cu vederea, stări de leșin. Odată Kate a leșinat chiar la volan, iar mașina s-a izbit într-un stâlp. Din fericire, actrița s-a ales doar cu câteva zgârieturi. Acel accident a fost pentru ea ca un semn și a spus că de acum încolo se va accepta așa cum este.

3. Kate Winslet s-a opus de multe ori ca fotografiile sale să fie modificate în Photoshop. În 2003, Winslet a acuzat revista GQ, unde a apărut pe copertă, că a transformat-o în anorexică. În urmă cu șapte ani, ea a fost nemulțumită de fotografiile din revista Vogue, deoarece editorii foto i-au șters toate ridurile, făcându-i fața să pară ca o mască. "Sincer, nu știu cât cântăresc. Au trecut mai bine de zece ani de când m-am urcat pe cântar", a glumit ea într-un interviu. Iar când a fost întrebată cum își va reveni în formă după nașterea celui de-al treilea copil, Winslet a spus: „Vreau să fiu lângă copiii mei. Acestea sunt prioritățile mele, dar nu abdomenul plat.”

4. Kate nu avea douăzeci de ani împliniți când a jucat în drama „Heavenly Creature” despre două colege care se îndrăgostesc. Filmul a câștigat „Leul de argint” la Veneția în 1994. Un an mai târziu, Winslet este nominalizată la Oscar pentru rolul lui Marianne Dashwood în drama ”Sense and Sensibility” (Rațiune și simțire). Până la vârsta de 32 de ani, a fost nominalizată de cinci ori la cel mai prestigios premiu al Academiei Americane de Film. Anul 2008 a fost însă unul de glorie: rolul din ”The Reader”, unde interpretează rolul Hannei Schmitz, îi aduce premiile Globul de Aur, BAFTA şi Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. În total, potrivit imdb.com, Kate Winslet are 90 de premii câștigate și peste 150 de nominalizări la importante festivaluri de film.

5. Kate Winslet l-a cunoscut pe Leonardo DiCaprio la Festivalul de Film de la Cannes din 1996, dar s-au împrietenit lucrând împreună la filmul ”Titanic”. În ciuda dorinței publicului de a-i vedea împreună, actorii au susținut mereu că sunt doar amici. În 2012, DiCaprio a condus-o chiar spre altar când Kate se căsătorea pentru a doua oară, iar copiii lui Kate îl numesc pe Leonardo - ”unchiul Leo”. Au existat și momente când cei doi au fost aproape de ceartă. Se spune că ideea de a se filma într-un bazin cu apă rece, pentru ”Titanic”, i-a aparținut lui Kate, iar Leonardo nu a fost deloc încântat.

6. După „Titanic” Kate a declarat în repetate rânduri că nu va mai juca în filmele lui James Cameron, fiind un regizor foarte riguros. Cu toate acestea, actrița nu va uita cât s-a străduit să obțină rolul lui Rose din ”Titanic”. Ea a concurat cu actrițe celebre, precum: Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Cameron Diaz și Sharon Stone. Kate l-a sunat chiar pe regizorul Cameron, în timp ce acesta se afla la volan și i-a spus că v-a fi foarte dezamăgit dacă nu o va alege. Curajul și determinarea ei au ajutat-o și, într-un final, a primit rolul.

7. În prezent, Kate este căsătorită cu Ned Rocknroll, nepotul miliardarului Richard Branson, fondatorul Virgin Corporation. În 2013, unchiul soțului i-a cumpărat actriței un bilet pentru un zbor în cosmos în semn de recunoștință pentru faptul că Winslet a salvat-o pe mama lui, în vârstă de 90 de ani, dintr-o casă aflată în flăcări. Actrița are trei copii de la soți diferiți. Fiica ei cea mare, Mia Honey Threapleton, va împlini luna aceasta 20 de ani.

Sursă foto: Getty Images

Vezi și: FERMA - ORĂŞENI vs SĂTENI - Ediția 12