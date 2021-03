Kendall Jenner, imagine din copilărie. Cât de frumoasă era sora mai mică a lui Kim Kardashian

Kendall Jenner are 26 de ani și a ajuns cunoscută datorită emisiunii "Keeping up with the Kardashians". De acolo, cariera ei a fost într-o continuă ascensiune, ea ajungând pe mari podiumuri, fiind model, dar și pe coperțile unor reviste foarte cunoscute.

Fiica a lui Kris Jenner și Caitlyn Jenner (fost Bruce Jenner), Kendall Jenner are un stil diferit de cel al surorilor ei și chiar și felul în care se promovează pe rețelele sociale este unul total diferit. Recent, vedeta a postat o imagine pe Facebook care a topit inimile fanilor. Poza este făcută când ea avea doar câțiva anișori și este evident că încă de atunci avea niște trăsături deosebite.

Poza a stâns peste 300 de mii de like-uri și alte mii de distribuiri și comentarii: “Oh, mă topesc”, ”Superbă încă de când erai mică”, ”Ești superbă! Frumusețea ta e naturală”, ”Ai rămas la fel, doar vârsta s-a schimbat”, au fost doar câteva dintre reacții.

Sursă foto: Instagram / Facebook / Getty Images