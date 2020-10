Khloe Kardashian a dezvăluit că are coronavirus: „Am vomitat și tremuram tot timpul”

Khloe Kardashian a anunțat prin intermediul unui filmuleț postat pe internet că s-a simțit rău și că și-a făcut testul, afirmând că starea ei de sănătate s-a mai îmbunătățit: „Sunt în camera mea, tocmai am aflat că am fost infectată cu COVID-19. O să fie bine, însă a fost foarte rău timp de câteva zile. Am vomitat și tremuram mai tot timpul, mi-era ba cald, ba frig. Eu sufăr de migrene, dar durerea de cap pe care am avut-o a fost îngrozitoare, nu aș spune că a fost doar o migrenă. Tușeam atât de mult încât simțeam că îmi arde pieptul. Gâtul meu încă se resimte, după cum puteți sesiza și voi, dar vreau să vă spun că virusul acesta e cât se poate de adevărat”.

Clipul în care apare Khloe Kardashian a fost postat pe internet pentru a promova un viitor episod din „Keeping Up with the Kardashians”, însă în video nu a fost dezvăluit momentul în care vedeta a fost depistată pozitiv.

Din păcate pentru familia Kardashian-Jenner, clipul video a apărut la doar o zi după cep e internet au fost postate informații despre ziua de naștere a lui Kim Kardashian, care a avut loc în Tahiti, pe 21 octombrie, și la care au participat toate surorile ei, dar și mulți alți prieteni, chiar dacă ne aflăm în plină pandemie de coronavirus.

„Am dansat, am mers cu bicicleta, am înotat în apropiere de balene, am mers cu caiacul, am urmărit un film pe plajă şi multe alte lucruri. Îmi dau seama că pentru majoritatea oamenilor este ceva inaccesibil în acest moment, aşa că, în momente ca acestea, pot vedea ce viaţă privilegiată am”, a spus Kim Kardashian.

foto: Getty Images

