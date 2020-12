Kim Kardashian îi cere lui Donald Trump să salveze un deținut condamnat la moarte

Starleta a postat un mesaj pe Twitter în care îi cere președintelui american aflat încă în funcție să oprească execuția lui Brandon Bernard, un deținut condamnat la moarte, în anul 2000, pentru crimă.

Nu este prima dată când bruneta aduce în atenția publicului povestea deținutului. “După ce am ajuns să-l cunosc pe Brandon sunt cu inima frântă când mă gândesc la execuția lui. Fac apel la Donald Trump să-i ofere lui Brandon o comutare și să-l lase să-și trăiască viața în închisoare”, a scris Kim Kardashian pe Twitter.

Brandon Bernard, a 40-year-old father is going to be executed tomorrow by our federal government. Having gotten to know Brandon, I am heartbroken about this execution. I’m calling on @realDonaldTrump to grant Brandon a commutation and allow him to live out his sentence in prison. https://t.co/soccUQFmac