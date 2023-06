Kim Kardashian iubește din nou! Ce spune vedeta despre noul partener misterios: "Îndeplinește toate standardele"

Kim Kardashian iubește din nou. Femeia de afaceri a făcut dezvăluirile în cadrul unui reality-show inititulat "The Kardashians", o continuare al reality show-ului anterior, "Keeping up with the Kardashians", care a urmărit viața vedetei și a familiei sale. Vestea vine după ce Kim a trecut printr-un divorț neplăcut cu Kanye West și o relație de scurtă durată cu Pete Davidson.