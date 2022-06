Kim Kardashian, mai slabă ca niciodată. Vedeta celebră pentru rotunjimile ei a pierdut 10 kg în ultimele 3 luni

Ca să încapă în rochia de la MET Gala, Kim a renunțat pentru 3 săptămâni la carbohidrați și zahăr, lucru care i-a adus multe critici pe rețelele de socializare. Invitată într-o emisiune TV, Kim și-a justificat, din nou, opțiunea și a menționat că de atunci a slăbit și mai mult.

Sursa foto: Profimedia

“M-am gândit la rochie ca la un rol. Mi-am dorit foarte mult să port rochia, era foarte important pentru mine. De fapt, m-a învățat multe despre un stil de viață sănătos și de atunci am continuat a mănânc foarte sănătos. Am slăbit 9,5 kilograme în total. Am renunțat la zahar, la junk food, la prăjeli. Mi-a schimbat viața complet”, a spus Kim.

Pentru a-și etala noua siluetă de vis, Kim Kardashian și-a făcut apariția într-un top cu vedere la abdomen și leggings Balenciaga.

În emisiunea la care a fost invitată, Kim Kardashian a insistat că nu a stricat rochia lui Marilyn Monroe, așa cum s-a insinuat în ultima vreme.