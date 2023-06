Kourtney Kardashian a dezvăluit sexul bebelușului. La 44 de ani, sora lui Kim Kardashian este din nou însărcinată

Kourtney Kardashian și-a găsit marea iubire în toboșarul trupei Blink-182, Travis Baker. După o relație eșuată cu Scott Disick, în urma căreia au rezultat trei copii, Mason, Penelope și Reign, sora lui Kim Kardashian și-a îndeplinit visul de a deveni mireasă când s-a căsătorit cu celebrul toboșar. Ea și Travis Baker și-au jurat iubire veșnică în mai, 2022, iar de atunci au trecut printr-un lung proces de fertilizare în vitro pentru a avea un copil împreună.

Iată că după multe încercări, visul li s-a îndeplinit și cei doi urmează să fie părinți. Iar pentru că în America este o tradiție să organizezi o petrecere de dezvăluire a sexului bebelușului, Kourtney Kardashian și Travis Baker i-au strâns pe toți cei dragi în cadrul unei petreceri organizate la casa lor din Calabasas și au dat vestea cea mare: vor avea un băiețel.

Modul în care au anunțat sexul copilului a fost la fel de inedit ca cel prin care au dezvăluit lumii întregi că vor deveni părinți. Travis Baker s-a așezat la tobe, cu Kourtney în brațele sale și a început să bată cu putere, eliberând confetti de culoare albastră.

Cum era de așteptat, vestea i-a bucurat nespus pe cei dragi, dar și pe fanii lui Kourtney Kardashian, având în vedere că o lume întreagă i-a urmărit relația problematică cu Scott Disick, care a făcut-o să sufere ani la rand, în cadrul reality show-ului "Keeping up with the Kardashian".

Sursă foto: Instagram

