Kylie Jenner s-a pozat în costum de baie: ”Am un mesaj important”

Vedeta de 23 de ani a reality show-ului ”Keeping Up With The Kardashians” a marcat începutul de toamnă cu o multitudine de poze cu ea într-un costum de baie care îi pune în valoare perfect silueta de invidiat.

Cu această ocazie, diva a considerat că este oportun să transmită fanilor său un mesaj cu privire la alegerile electorale din noiembrie.

Aceasta a pozat pe o canapea albă din vila sa Hidden Hills, purtând un bikini cu imprimeu floral marca Dior, care aparent este prea mic pentru toate formele sale voluptuoase.

”Este a șaptea zi de toamnă... dar v-ați înregistrat să votați? Dați click pe link-ul din bio... hai să promitem că votăm împreună”.

Pozele vin după ce Kylie Jenner s-a supărat îngrozitor pe sora ei mai mare, Kim Kardashian, că a postat o fotografie în care erau mult mai mici, iar Kylie arăta complet diferit. Aceasta i-a spus lui Kylie să ”ștergă imediat poza” în care ea era doar o adolescentă cu buze subțiri, dinți strâmbi și nicio altă intervenție estetică.

Foto: Profimediaimages.ro