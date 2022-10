La 17 ani, fiica Ralucăi Moianu impresionează cu frumusețea ei. „Are alură de model”

Cei mai mulți o știu pe Raluca Moianu drept gazda emisiunii "Iartă-mă", din anii 2000, dar jurnalista în vârstă de 52 de ani s-a format și ca om de radio, iar din 2009 vocea ei caldă se aude la Gold FM.

Raluca Moianu a publicat recent imagini cu fiica ei de 17 ani, care au primit foarte multe aprecieri în mediul online. (vezi mai multe în galeria foto de mai jos)

„Este foarte frumoasă. E deja mai înaltă decât mine, are alură de model. Seamănă mai mult cu tatăl ei. E sportivă, îi place să meargă la meciuri – m-a dus şi pe mine! –, a făcut balet... Şi câte emoţii am avut atunci când am văzut-o dansând la Brighton, la unul dintre concursuri! Anul trecut voia să facă Medicina. Acum vrea să facă Dreptul”, a spus despre ea Raluca Moianu, într-un interviu pentru OK Magazine.

Tatăl Marei, Marius Ancuța, s-a stins din viață în 2018, după o luptă cu cancerul.

„A fost foarte complicat momentul în care s-a îmbolnăvit şi lunile acelea în care Mara l-a văzut, practic, stingându-se”, a povestit Raluca Moianu în același interviu.

Vorbind despre viața ei din prezent, fosta prezentatoare TV spune că nu se plânge de singurătate.

„Am o viaţă destul de plină. Dacă e să mai vină cineva în viaţa mea, va apărea, nu trebuie să-l caut eu. Și trebuie să fie un gentleman, altfel nu se poate”, a menționat ea. În prezent, Raluca Moianu este realizatoare emisiunii „ Life Time Coaching ” de la Radio Gold FM, care este difuzată vineri, sâmbătă și duminică, între 17:00 și 18:00.

Sursă foto:Facebook, Instagram/ Raluca Moianu

