La 52 de ani, face furori pe plajele din Jamaica. Dana Săvuică, apariție sexy într-un outfit incendiar

“După un an plin de călătorii, Jamaica se anunță a fi cireașa de pe tort! Vibe-ul acestei insule în mijlocul Caraibelor este cunoscut în toată lumea că fiind The One and Only. Nu degeaba a ales scriitorul Ian Fleming, autorul celebrei serii James Bond, să se inspire aici pentru aventurile celui mai renumit și șarmant spion. Dar și eu îmi voi croi povestea mea aici. M-au prins deja mrejele magiei sale”, a scris Dana Săvuică pe Instagram.

În vârstă de 52 de ani, fostul model arată spectaculos, așa cum o dovedesc și cele mai recente imagini postate. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și un top mulat, Dana Săvuică a făcut furori pe plajele din Jamaica. Iar fanii nu au rămas indiferenți.

“Ai un zâmbet minunat! O femeie care știe să își trăiască viața”.

“Ador tot ce văd ! Tu, peisaj… când am mers în Republica Dominicană, avionul a făcut escală în Jamaica, mereu m-am întrebat cum o arată acest loc. Îmi plac maieul și pantalonii”, i-a scris o admiratoare.

“Arați minunat!”, i-a mai transmis cineva.

Anul acesta, printre altele, Dana Savuica a mai vizitat Cuba, Spania, Belgia, Grecia, Franța, Maldives si Sri Lanka.