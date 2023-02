La 55 de ani, Tania Budi este curtată mai ceva ca-n tinerețe! Ce mărturisiri a făcut recent vedeta

În ultimii ani, Tania și-a făcut rar apariția la evenimentele mondene și s-a concetrat mai mult pe afaceri. Fostul model ține însă legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde își etalează silueta fără cusur.

Recent, Tania a oferit un interviu în care a mărturisit că este “mulțumită sufletește” și că nu duce lipsă de pretendenți.

"Întotdeauna, mai ales în ultima vreme sunt foarte mulțumită sufletește. Eu nu vorbesc niciodată despre viața personală. Nu mă afișez niciodată cu vorbe care să denote că aș fi sau nu îndrăgostită. Sunt când vreau, când nu vreau... nu sunt. Cred că am căpătat o libertate care a venit cu vârsta, cu înțelepciunea”, a declarat Tania Budi pentru o emisiune TV, potrivit Libertatea.

Întrebată dacă este o femeie curtată în prezent, vedeta a răspuns: "Sunt mai curtată decât am fost când eram puștoaică, dar asta este evident". Tania nu a dezvăluit însă dacă în prezent există cineva important în viața ei.

Într-un interviu oferit anul trecut pentru Fanatik, Tania Budi a declarat și care este secretul “tinereții” sale.

“Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată. A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine. Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală. Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți. Mie îmi plac, de exemplu, filmele bune, cu scenariu, cu dialoguri. Cărțile, la fel… (…) Multă lume întreabă la ce le este bună matematica, că nu folosește, că e inutilă… Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim”, a declarat Tania.

Fotografii: Instagram