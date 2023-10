La 77 de ani, Cher vrea să intre în Cartea Recordurilor pentru longevitate

„Viața mea pare să fie mai lungă decât a oricărei alte ființe umane. Simt că ar trebui să fiu în Cartea Recordurilor Guinness pentru asta”, a spus Cher într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Guardian.

Însă, Cher este deja în Cartea Recordurilor cu piesa Believe, lansată în 19 octombrie 1998, fiindcă la vremea respectivă a fost cea mai în vârstă artistă solo feminină care a ajuns în fruntea topului Billboard Hot 100. Acum, artista pregătește lansarea primului ei album cu melodii de Crăciun.

Cântăreața are impresia că trăiește de o veșnicie, însă se ține cât se poate de bine la 77 de ani. De anul trecut este într-o relație cu un bărbat mai tânăr, care a intrat neașteptat în viața ei. Cher strălucește la brațul lui Alexander Edwards , care este producător muzical. Vezi poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Într-un interviu acordat revistei People, Cher a dezvăluit cum l-a cunoscut pe bărbat. Amândoi erau la Paris Fashion Week, iar un prieten comun i-a dat lui numărul ei de telefon.

„A fost cu adevărat șocant, pentru că oamenii pur și simplu nu dau numărul meu. Le-am spus tuturor prietenelor mele: suntem prea bătrâne ca să mai ieșim cu bărbați mai tineri și nu mă voi îndrăgosti niciodată prin mesaje. Așa că am făcut ceea ce am spus că n-o să fac”, a dezvăluit Cher.

Acum, Cher și iubitul ei mai tânăr se sărută în public , fără menajamente, și nu sunt deranjați de aparatele de fotografiat.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro