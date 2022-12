La 79 de ani, Mick Jagger are un fiu de 6 ani, care îi seamănă perfect. Cel mai mare copil al rockerului are 52 de ani

Liderul trupei Rolling Stone, Mick Jagger, tocmai a sărbătorit cea de-a 6-a aniversare a fiului său Deveraux Octavian Basil Jagger. Pe măsură ce micuțul creste, acesta pare că seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl lui celebru. Mama băiatului, balerina Melanie Hamrick, în vârstă de 35 de ani, a postat câteva imagini pe Instagram de la petrecere.

Deși au un copil împreună, cei doi încă nu sunt căsătoriți, deși Melanie a apărut mai demult cu un inel cu diamante pe deget, făcându-i pe fani să se gândească la o logodnă.

Mick Jagger și Melanie Hamrick și-au început relația în 2014, după un concert al solistului la Tokyo.

Pe lângă micuțul Deveraux Octavian Basil, Mick Jagger mai are încă 7 copii, cea mai în vârstă fiind fiica sa, Karis, care are 52 de ani. Aceasta e rezultatul unei scurte aventuri a artistului cu actrița Marsha Hunt. Apoi, Jagger a mai făcut un copil, o fată, cu soția lui din acea vreme – Jade Jagger are acum 51 de ani.

Foto: cele doua fiice mai mari ale lui Jagger

Au urmat încă 4 copii cu Jerry Hall – fiicele Elizabeth, 38, și Georgia, 31, și fiii James, 37, și Gabriel, 25.

Mick Jagger și Jerry Hall s-au despărțit după ce aceasta a aflat că artistul are o aventură cu modelul brazilian Luciana Gimenez Morad. Din această aventură a rezultat încă un fiu, Lucas (23 de ani).

