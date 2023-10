La 8 ani de la COLECTIV, Alex Penescu, un supraviețuitor al calvarului, și-a spus povestea: „Am avut un șoc!”

Alex Penescu este unul dintre supraviețuitorii dezastrului de la Colectiv. Povestea care l-a marcat atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, prinde o formă neromanțată, puternică, dar deloc dramatică, în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Alex Penescu era la momentul tragediei un avocat de succes și pianist amator, spune el. Toată viața i s-a schimbat în noaptea fatidică de 30 octombrie, a stat 5 săptămâni în comă, a trecut prin zeci de intervenții chirurgicale, a suferit, a sperat, s-a întors „de dincolo”, iar astăzi are puterea să facă mărturii din Iad.

„Când m-am văzut în oglindă am avut un șoc. M-am vindecat prin muzică. Când m-am trezit din comă, am venit „de dincolo” cu piesa „Suflet Colectiv”, prima piesă pe care am compus-o fără instrumente, fără nimic, pe un pat de spital.”, îi povestește Alex Penescu lui Adrian Artene.

În aproape o oră de mărturisiri, artistul povestește despre cum îi era viața înainte de „Colectiv”, despre cum l-a amprentat întâlnirea cu Johnny Răducanu, dar și de ce a ascuns multă vreme că este muzician. Alex Penescu dezvăluie și care i-a fost prima amintire după ce a ieșit din comă, dar și ce face în fiecare an în ziua de 30 octombrie.

”Colectiv este o rană care se redeschide în fiecare an, pe 30 octombrie. Au trecut opt ani de durere de atunci, iar timpul nu a găsit puterea să o închidă. De altfel, nu cred că ar putea să o vindece vreodată. Fiindcă ce s-a întâmplat la Colectiv va rămâne mereu o cicatrice pentru cei ale căror destine au fost răsturnate în acea zi. Va fi lacrima care nu se va usca niciodată.”, spune Adrian Artene după discuția pe care a avut-o cu Alex Penescu.

Și, pentru că adevărurile merită să fie date mai departe, marelui public, la 8 ani de la Colectiv, jurnalistul Adrian Artene te invită să asculți povestea unui supraviețuitor, o poveste neromanțată, o poveste care balansează între suferința extremă și bucuria de a fi. Cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene” îl are ca și invitat pe Alex Penescu, supraviețuitor Colectiv.

EPISODUL COMPLE POATE FI URMĂRIT AICI: