La aproximativ un an de la decesul lui Nosfe, Mădălina Crețan, soția lui, nu poate depăși momentul: „Nu mi-am revenit”

Cu toate acestea, Mădălina Crețan a decis să câștige lupta împotriva durerii, să o accepte și să nu îi permită să îi acapareze viața. Atât pentru ea, cât și pentru fiica lor, a luat hotărârea de a nu se comporta asemenea unei văduve și să rămână aceeași femeie de care soțul ei s-a îndrăgostit.

Soția lui Nosfe a recunoscut că nu și-a revenit în urma tragediei care a avut loc, dar își dă timpul necesar și curajul de a trece prin toate stările, în așa fel încât, vindecarea să se facă natural, pas cu pas.

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc”, a transmis aceasta, în mediul online.

De asemenea, pentru ca șocul să nu fie foarte mare, Mădălina Crețan a evitat cuvintele cu o încărcătură emoțională foarte mare și s-a axat doar asupra momentelor frumoase pe care le-au trăit împreună și care au rămas vii în mintea ei.

„Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte tragedie, moarte, final, etc. Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună, plină numai de lucruri magice, în detrimentul tragediei”, a mai declarat aceasta.

În cadrul unei emisiuni, Mădălina Crețan a recunoscut că nu s-a ocupat de înmormântarea lui Nosfe, deoarece starea pe care o avea la acea vreme nu i-a permis să fie ancorată în realitate. Câteva zile, nu a putut să mănânce, iar singurele lucruri care o ajutau erau calmantele și vitaminele pe care a trebuit să le ia.

În ciuda celor întâmplate, Mădălina Crețan a luptat cu ea și cu tot ceea ce a simțit, nu doar pentru ca ea să fie bine, ci și pentru fiica lor, Iris. Micuța este nevoită să crească fără tată, de la o vârstă fragedă, dar colegii de trupă ai lui Nosfe și familiile îi sunt alături, în încercarea de a umple, cât de bine pot, golul din inima ei.

Sursa foto: Instagram I sotiedeartist