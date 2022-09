La ce a renunțat Dorian Popa ca să își ia mașină de lux de aproape 300 de mii de Euro?

De curând, pentru o televiziune de știri, influencerul a povestit că a fost nevoit să renunțe la cheltuielile pe care le face pentru ceea ce iubește cel mai mult - adică hainele. Mai mult de atât, a fost sincer și a spus că. la finalul zilei, consideră toate acestea "un moft."





„Mi-am dat seama, trecând timpul, că am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante pe care le fac cu hainele. Eu sunt un împătimit al hainelor. Nu e mai puţin adevărat că muncesc atât de mult încât să îmi pot permite să îmi cumpăr ce vreau, dar pentru că îmi doresc foarte mult să fac din această potenţială criză financiară un mare plus valoare pentru mine, pentru că nu este un secret faptul că mulţi antreprenori în perioada de criză fianciară au explodat în stil benefic, am redus un pic cheltuielile, pe adidaşi de mii de euro, haine de mii de euro, care la sfârşitul zilei sunt un moft. Eu am spus întotdeaua că dacă îmi permit un moft care mă face fericit, îl voi accesa, însă în contextul actual, consider că brandurile mai pot aştepta un pic."