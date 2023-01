La doar 24 de ani, câștigă 4.2 milioane £ pe an datorită bustului generos. Cu ce se ocupă Hannah Palmer

Hananh Palmer este o blondă superbă care a descoperit că formele sale generoase îi pot aduce sume de bani impresionante în era internetului. Cu peste 2,2 milioane de urmăritori pe Instagram și cupa 32FF la bust, tânăra a devenit o senzație, însă totul a început cu trei ani în urmă.

La 21 de ani, Hannah a descoperit platforma de adulți OnlyFans, care în prezent îi aduce 4,2 milioane de lire sterline pe an. De asemenea, succesul de care s-a bucurat în cadrul platformei i-a permis să dețină și 6 proprietăți la vârsta de doar 24 de ani.

Înainte să publice conținut sexy pe platforma pentru adulți, Hannah Palmer locuia în Arizona, SUA și urma studiile la Universitatea din Arizona, însă la scurt timp a descis să urmeze o altă carieră. La acea vreme, tânăra era judecată de oameni pentru modul în care se îmbrăca, dar și pentru bustul generos.

"M-am dezvoltat mai tărziu și acest lucru nu s-a văzut decât în primul an de facultate. Dar tot am fost foarte mult judecată din punct de vedere vestimentar în liceu, am fost vizată mai mult decât alte fete de vârsta mea. Pe atunci, eram îmbrăcată în haine mai conservatoare, ceea ce cred că a înrăutățit situația, urmam regulile, dar tot mi se atrăgea atenția pentru vestimentația mea.

Am simțit că eram vizată pentru că eram o fată cu un piept mai mare. A fost atât de rău încât uneori mă trimiteau acasă după aceea."

Hannah a spus că a trăit într-un oraș mic unde a avea "sâni mari putea fi un lucru controversat".

Sursă foto: Instagram