Lady Gaga, dezvăluiri dureroase: „M-am gândit la sinucidere în fiecare zi, jur”

Iubită de zeci de milioane de fani din întreaga lume, artista născută în SUA a dezvăluit că în trecut s-a gândit la sinucidere, motivul fiind chiar succesul foarte mare pe care îl are.

„Sincer, am renunţat complet la mine! Uram să fiu celebră, uram să fiu o vedetă, mă simţeam epuizată şi folosită. Cel mai mare inamic al meu este Lady Gaga. Nu am înțeles prea bine de ce ar trebui să trăiesc sau de ce ar trebui să fiu acolo pentru familia mea. La asta mă gândeam mereu: «De ce ar trebui să rămân în jur?». M-am gândit la sinucidere în fiecare zi, jur. Locuiesc în această casă şi timp de câţiva ani am fost supravegheată permanent de oamenii din jurul meu ca să se asigure că sunt în siguranţă”, a spus Lady Gaga.

foto: Instagram Lady Gaga

