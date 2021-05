Lady Gaga, dezvăluiri șocante! A fost violată la 19 ani: „M-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii”

Celebra artistă a afirmat că, în urmă cu 16 ani, a fost violată de un producător, iar în urma acestui eveniment nefericit a rămas însărcinată, după cum notează The Guardian.

„Aveam 19 ani și lucram în industrie, iar un producător mi-a spus «Scoate-ți hainele!». Am refuzat și am vrut să plec, dar m-a amenințat că îmi va arde toată muzica. Și nu s-a oprit. Pur și simplu am paralizat. Nici măcar nu-mi mai amintesc. Înțeleg toată această mișcare #MeToo, înțeleg că unii oameni se simt mai confortabil să facă asta, dar eu nu. Nu vreau să-l mai văd niciodată pe acel om, îmi este frică de el. Cum să explic oamenilor că am privilegii, bani și putere, dar că mă simt groaznic? Cum să faci așa ceva? Nu sunt aici să-mi spun povestea ca să-mi plângă cineva de milă, e în regulă. Deschideți-vă inima pentru altcineva. Am trecut prin asta iar oamenii au nevoie de ajutor. Este parte a procesului meu de vindecare, că vorbesc cu voi. Durerea pe care am simțit-o când persoana m-a violat… M-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii, la casa părinților mei, pentru că vomitam și îmi era rău. Pentru că am fost abuzată și încuiată în studio, luni la rând”, a spus Lady Gaga.

