Lady Gaga, regina serii la MTV VMA! A eclipsat toate vedetele cu ținutele ei excentrice

După o pauză lungă din lumina reflectoarelor, vedetele s-au străduit să impresioneze cu ținutele lor pe covorul roșu. Fără îndoială, Lady Gaga a fost regina absolută a serii și marea câștigătoare, atât ca număr de trofee, cât și pe covorul roșu.

Gaga a pus mana pe cele mai râvnite tofee ale serii: a fost desemnată „artist of the year”, a câștigat categoria cântecul anului „Rain on me” (cu Ariana Grande), premiul special Tricon Award, cea mai bună colaborare a anului și cea mai bună cinematografie.

În plus, vedeta a schimbat 9 ținute pe întreg parcursul show-ului, impresionând atât pe covorul roșu, cât și pe scenă, acolo unde a cântat alături de Ariana Grande.

Cântăreața a purtat mască la toate cele 9 outfituri, iar în discursul ei a îndemnat publicul: „Purtați mască! Este un semn de respect!”