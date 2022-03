Larisa Drăgulescu a vorbit despre participarea lui Marian Drăgulescu la Survivor România

Apoi, după ce au pierdut imunitatea, Cătălin Zmărăndescu a continuat conflictul și a urlat la Marian Drăgulescu.

Într-un interviu acordat recent celor de la Playtech, Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, a dezvăluit că a vorbit cu gimnastul înainte ca acesta să plece la Survivor și că Faimoșii nu îl cunosc cu adevărat pe acesta.

„Pentru mine e evident că cei de acolo, din Dominicană, nu știu mare lucru despre Marian. Cred că l-au tratat destul de prost, bazându-se probabil pe lucruri pe care le cunosc doar așa, de suprafață, din diverse relatări ale presei. Ceea ce nu știu ceilalți e că Marian Drăgulescu e un tip căruia îi plac provocările, ca și sportul în general. Și poate să ducă foarte multe. Nu mai suntem soți, dar am rămas prieteni. Atunci când a plecat, i-am spus că voi fi alături de el și așa va fi. Recunosc că nu i-am urmărit toate emisiunile. Însă fata noastră, Beatrice, e cea care mă ține la curent. V-am spus că ceilalți nu știu decât lucruri de conjunctură despre el. Dacă ar fi fost altfel, ar fi știut că lui îi place mai degrabă să aplaneze conflictele, decât să le asculte. Intră în dispute, dar preferă să iasă din ele repede. Așa e Marian, de când îl știu, în viața de zi cu zi. Așa că cele desfășurate recent acolo, în emisiune, nu mă miră câtuși de puțin. E mai mult decât obișnuit cu munca, cu eforturile, chiar prelungite. De aceea se regăsește în acel univers. Și mai are și avantajul că e destul de calm. Cine o să-l urmărească cu atenție, o să-mi dea dreptate. Or, toate astea îl pot transforma într-unul dintre favoriții la câștigarea întrecerii! Marian are toate calitățile pentru a câștiga Survivor”, a spus Larisa Drăgulescu.