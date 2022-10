Larisa Udilă și-a cumpărat un apartament în Dubai. Ce imagini a publicat după vizita în orașul cu zgârie-nori

Mai multe celebrități din România au decis să-și achiziționeze apartamente în Dubai, considerând că este o investiție foarte bună. Larisa Udilă a postat recent un video din orașul cu zgârie-nori, mărturisind că și-a cumpărat o locuință într-un ansamblu spectaculos, cu vedere spre Burj Khalifa.

„Cu lacrimi în ochi postez acest reel. Ușor, usor, construcția pentru blocul în care noi am luat apartamentul în Dubai se pune pe picioare. Ce sentimente ne-au încercat atunci când am văzut! Am vizitat showroom-ul și exact cum vedeți în video va arăta. Vom avea lagună, plajă în fața blocului, vedere către Burj Khalifa și către Ras Al Khor. A fost un pas mare pentru noi”, a scris modelul.

Larisa Udilă a participat, în 2017, la concursul național „Mis Univers România”, unde s-a clasat pe locul al doilea. Ea este căsătorită cu fotbalistul Alexandru Ogică. Ei au împreună un băiețel, pe nume Milan, care a fost botezat în luna august 2022, iar nași au fost Nicole Cherry și soțul ei.

Sursă foto: Instagram/ larisaudila

