Laura Cosoi, despre viața de familie și dorința de a mai avea copii. „Cosmin e un tată foarte implicat”

Laura și Cosmin se cunosc din 2003, dar au devenit un cuplu abia în 2012. Până atunci, în ochii actriței, Cosmin fiind un bun prieten, dar și un „Don Juan” încă nepregătit să-și întemeieze o familie, scrie unica.ro.

Invitată în emisiunea FRESH by Unica, Laura Cosoi a dat de înțeles că ea și soțul ei își doresc un al patrulea copil:

„Eu cred că da (n.red.: vor mai veni și alți copii), dar nu pot să fiu convinsă. Acum nu pot să spun decât că Dumnezeu știe cum le va aranja. Sănătoși să fie. Cosmin își dorește foarte mult”.

Laura Cosoi consideră că o femeie nu trebuie să stea prea mult în concediu de maternitate. Soția afaceristului a avut o ușoară anxietate după ce a devenit mamă pentru prima oară.

„Nu, n-am suferit. Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini. E doar părerea mea. Eu cred că acest concediu de doi ani este un pericol. Lipsește profund socializarea care să nu fie neapărat în parc cu alte mămici în care să discuți numai despre copii. Ca femei, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le facem. Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult”, mărturisește vedeta.

Laura Cosoi a povestit anterior că ea și soțul ei fac o echipă perfectă atunci când este vorba de educația și creșterea fetițelor.

„Nu mi-am imaginat viața așa. Nu am știut câți copii o să am, câți mi-aș dori. Am știu clar că, după Rita, ne dorim încă un copil, să nu fie singură. Apoi a apărut și Lara. E foarte important ca în planurile acestea, de a-ți mări familia, care sunt super personale, a contat foarte mult că sunt pe aceeași lungime de undă cu Cosmin. Noi suntem o echipă foarte bună. Avem aceleași principii prin care să le creștem”, a spus ea în emisiunea Teo Show.

Actrița a menționat câteva reguli de care ține cont: „Noi nu ajungem cu ele în magazin (nr. ca să evite eventuale episoade de tantrum), nu primesc tabletă, nu au telefoane; le-am cumpărat niște aparate foto de jucărie”

Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV, actrița a făcut mărturisiri sincere despre familia ei: „Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna”.

Laura Cosoi, Adela Popescu și Ada Condeescu sunt protagonistele comediei romantice Retreat Vama Veche, regizate de Petre Năstase.

