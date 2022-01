Laura Cosoi la 40 de ani. Zi de naștere pe plajă și prima imagine cu burtica de gravidă

Laura Cosoi trăiește o perioadă foarte frumoasă. Actrița este în al noulea cer de când a aflat că este însărcinată pentru a treia oară și așteaptă încă o fetiță. De ziua sa de naștere, ea a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, alăturând câteva imagini cu familia:

„40 de ani. Am doar un gând. Mulțumesc, viață!”

Vedeta s-a bucurat de o petrecere de vis, pe malul mării, alături de nași și prieteni.

„Aseara am sarbătorit pe malul marii, cu valurile la picioare si cu sufletul la cer! Am zambit continuu si m-am bucurat de fiecare clipa ca s u n t ! Am primit cu inima deschisa fiecare mesaj in parte! Va multumesc pentru gandurile bune, m-au facut sa ma simt speciala”, a scris Laura pe Instagram. ( vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Vezi și: Laura Cosoi, imagini video în exclusivitate pentru emisiunea „La Măruță”