Laura Cosoi și-a gravat pe brățări bătăile inimilor fetițelor sale. ”Sunt amintiri pe viață”

Primele ecografii, emotii cat carul, promisiunile viitorului, gravate pe aceste bratari. Sunt bataile inimii Ritei si ale Verei, pe care le-am auzit in primele trimestre de sarcina, pe cand erau micute in burtica si pe care pot sa le reascult ori de cate ori doresc...Sunt realizate de @ostaracharms si nu sunt doar bijuterii cu suflet, ci si amintiri pe viata ????#dragoste #Vera #Rita #sarcina #amintire #nostalgie #VeRita #fetite #babygirls #motherhood #blessed

