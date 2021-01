Laura Cosoi și Adela Popescu, vacanță în vârf de munte. Imaginile de poveste care i-au cucerit pe fani

”Am dat o fugă până la munte să se tăvălească nițel copiii în zăpadă și să facă și tatăl lor mușchi”, a scris Adela în dreptul unei fotografii în care apare ea și Radu, în timp ce îi plimbă cu sania pe băieții lor.

După publicarea imaginilor, fanii au fost curioși să afle în ce stațiune se află vedeta, iar Adela le-a răspuns că este vorba despre complexul ”Amfiteatrul Transilvania”. Situat pe un vârf de munte, la 10 km de Moieciu de Sus, hotelul alcătuit din case vechi, restaurate, este un loc destul de cunosct printre utilizatorii de Instagram. Mulți își doresc să ajungă aici, nu doar pentru un sejur la munte, ci măcar pentru câteva poze, datorită panoramei superbe asupra munților pe care o oferă locul. (vezi galeria foto)

Laura Cosoi a postat și ea mai multe imagini în care se află cu Rita la săniuș. Micuța în vârstă de doi ani a stârnit admirația fanilor, care i-au scris zeci de comentarii: ”Rita e superbă...iar cu obrăjorii așa roși îți vine să o papi”, ”Ce scumpă e Rita cum zambește ea, fericită”. (vezi galeria foto)

Într-o altă imagine, Laura Cosoi apare fără machiaj, iar mesajul ei sună ca o restrospectivă a anului care a trecut. Profund îndurerată de pierderea tatălui, vedeta a povestit prin ce stări a trecut. ”Sfarsitul de an 2020 a fost tare greu pentru noi. Atat de greu incat imi era teama sa o spal pe Luna de frica sa nu pateasca ceva si sa moara. De fapt tot anul a fost un roller coaster de stari. A fost cu bune, dar si cu multe frici, anxietati, panici. Eu sunt un om optimist, peste medie as spune, dar in ultima perioada imi era din ce in ce mai greu sa vad plinul paharului”, este o parte din mesajul ei.







Urmăritorii de pe Instagram i-au apreciat sinceritatea și i-au răspuns cu mulțumiri și încurajări. ”Îți mulțumesc că ne-ai spus lucrurile acestea. Uneori vedem doar poze perfecte pe instagram și ne imaginăm că numai noi trăim ceva imperfect si e fain când ne dăm seama că ce trăim e de fapt e doar uman.Dumnezeu să vă ajute să puteți trece prin durerea cauzată de mutarea tatălui la Domnul.”, ”Piele de gaina... atat de frumos ai spus totul! Sanatate Laura, tie si familiei. Dorul de cei dragi nu trece niciodata, doar invatam sa traim cu el”, i-au scris unele admiratoare.





Sursă foto: Instagram adela_popescu

