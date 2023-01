Laura Giurcanu, apariție incendiară pe o plajă din Bali! Ce bine arată vedeta în costum de baie

Ca mai toate vedetele de la noi din țară, Laura și-a început anul într-o destinație exotică. Tânăra a ales plajele din Bali, acolo unde face furori când apare îmbrăcată în costum de baie.

Laura Giurcanu a postat câteva imagini și filmulețe care au adunat zeci de mii de like-uri de la internauți. Urmăritorii Laurei nu au admirat doar peisajele superbe, ci și trupul tonifiat al influencerului pasionat de travel, beauty și fashion.

Laura s-a lăsat fotografiată pe plajă, într-un costum de baie minuscul, care i-a lăsat la vedete tatuajele și i-a pus în valoare atuurile fizice. La fel de sexy a apărut și la piscină, acolo unde s-a pozat într-un costum de baie galben, extrem de decupat.

“Ești superbă!”, “Lauriana amazoniana”, Cool lady, cool body“”, “Ești atât de frumoasă”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii Laurei.

Influencerul și-a impresionat fanii și cu ținuta aleasă de Revelion, atunci când a purtat o rochie mini cu spatele gol. “Să ai o așa femeie, nu-ți mai trebuie nimic!”, i-a scris atunci unul dintre admiratori.

Laura a participat la competiția Survivor România 2022 și a făcut parte din echipa Faimoșilor. Tânăra a făcut demonstrații de forță și precizie pe trasee și a rezistat 3 luni în jungla dominicană.

“Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a declarat Laura imediat după eliminare.

Survivor România 2023 se vede la PRO TV și-n avans pe VOYO

Fotografii: Instagram