Laurențiu Duță: "Am trecut prin COVID"

Artistul era vaccinat cu prima doză AstraZeneca și crede că acest lucru l-a ajutat să aibă o simptomatologie ușoară. Din păcate, colegul și prietenul său, Mihai Budeanu, a avut o formă mult mai gravă și la un moment dat s-a spus că s-a luptat pentu viața sa. Și acesta din urmă a învins infecția, dar situația prin care a trecut se pare că i-a făcut pe cei din jurul lui să ia și mai în serios vaccinarea.

Laurențiu Duță a declarat la Metropola Tv:

„Am trecut prin COVID. Astăzi este prima zi în care am ieșit din casă, după perioada de izolare.Din fericire, am avut o formă destul de ușoară, în afara unor accese de tuse chinuitoare, care au durat vreo 10 zile. N-am avut alte simptome. (...)Susțin vaccinarea, ba mai mult, cred că pe mine m-a ajutat faptul că eram vaccinat cu prima doză în momentul în care m-am îmbolnăvit. M-am vaccinat cu AstaZeneca, iar rapelul îl am programat pe 11 mai."

Pentru că a avut COVID-19, artistul va amâna rapelul, dar spune că îl va efectua fără probleme. Și, evident, își va relua și activitatea normală.

