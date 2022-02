Laurette: “Oricât de multe încercări ne oferă viața, singura persoană care te poate face fericit ești tu”

Despre viața ei și lecțiile învățate în pandemie, ne povestește chiar vedeta în cele ce urmează.

Ce ai făcut în perioada asta de pauză de la TV?

În perioada de pauză de la TV am călătorit și am încercat să mă regăsesc pe mine ca om și ca personalitate. Am medidat și m-am gândit să creez ceva frumos pentru mine și fetița mea, ceva pentru un viitor frumos și fără griji. Am cunoscut oameni noi și culturi noi, m-am distrat și am realizat că oricât de multe încercări ne oferă viața, singura persoană care te poate face fericit ești tu.

Spune-ne mai multe despre business-ul tău?

Mi-am dorit dintotdeuna să creez ceva frumos, să văd oameni fericiți, să lucrez cu oamenii și să le ofer puțin din energia și optimismul meu, chiar și atunci când viața ne pune la tot felul de încercări. Îmi place când oamenii vin la salon încărcați cu energie negativă, stres și griji, iar după o sesiune de 60 de minute de relaxare la masaj, timp în care pătrund în lumea exotică prin muzica africană și uleiurile cu miros parfumat de savană, pleacă încărcați cu energia mea plină de exotism, pasiune și vibe pozitiv.

În ce condiții te-ai reîntoarce la televiziune?

Cu mare drag m-aș întoarce într-un proiect TV, însă în momentul de față prioritară este afacerea mea, care îmi ocupă cea mai mare parte din timp. Asta pentru că îmi doresc să fiu prezentă în primul an de business, iar după aceea doar să pot coordona angajații, din fața calculatorului. Apoi, mai am fetiță cu care trebuie să petrec timp de calitate, ea fiind prioritatea nr. 1 din viața mea. M-aș întoarce pe micul ecran poate într-un proiect de frumusețe și sănătate.

Cum este viața de mamă? Cu cine seamănă fetița ta?

Fetița mea seamănă cu mine, aproape toți apropiații îmi spun că e bucățică ruptă din mine.

Ești într-o formă fizică de invidiat. Cum reușești?

Nici eu nu știu cum reușesc, pentru că nu am mai fost la sală de foarte mult timp. Cred că semăn cu tata, moștenesc de la el frumusețea, iar de la mama puterea și forța. Mai fac exerciții și alerg uneori alerg dimineața cam 3 km, după ce duc fetița la școală. Folosesc produsele din salonul meu, tot ce înseamnă produse de îngrijire corporală.

Care este cea mai importantă lecție de viață învățată în pandemie?

Cea mai importantă lecție este să nu mă atașez prea mult, să nu iubesc prea mult, să nu îmi arăt punctele slabe oamenilor, deoarece oamenii profită de bunătatea ta. Am învățat că trebuie să mă iubesc pe mine, am învățat că nimic nu e veșnic și viața are etapele ei. Am învățat că viața este scurtă și că putem pieri într-o secundă. Am învățat că nu trebuie să facem comori pe Pământ, ci în ceruri, că nu există trecut, prezent, iar viitorul nu îl știm.

Fotografii: Instagram/ Arhivă personală