Laurette și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți! Câți bani a câștigat până acum

Potrivit celor de la Fanatik, Laurette și-a făcut cont pe OnlyFans pe 15 august și deja are 17 abonați. Iar costul unui abonament lunar pentru a vedea postările vedetei este de 20 de dolari. Astfel, până acum ea a câștigat deja aproximativ 340 de dolari. Și a ținut să precizeze că postările ei nu vor fi deloc erotice sau pornografice.

„Am tot auzit de OnlyFans. Așa că mi-am spus să încerc și eu, să văd cum e. Am deschis contul și am deja 17 abonați. Nu voi posta foto sau video pentru adulți, nu este obligatoriu să faci content +18. Cel mai probabil, după ce am stat și m-am gândit destul de mult, voi face postări, fotografii și video, legate de masaj. Voi explica ce se petrece la masaj, mă voi filma în timp ce aplic tehnici de masaj. Dar, încă o dată, nu voi face postări în care să apar în ipostaze explicite, goală sau știu eu în ce alte poziții”, a spus Laurette pentru sursa citată.

