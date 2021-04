Lavinia Pîrva, declarații surprinzătoare despre fiica lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreei Marin. Ce spune despre Violeta

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au o relație care pare perfectă, mai ales de când a venit pe lume băiețelul lor, Alexandru. Într-un interviu recent acordat pentru un post de televiziune, Lavinia Pîrva a dezvăluit că Ștefan este un părinte mai exigent, dar are o relație foarte frumoasă cu fiul lor: “Copilul este înnebunit după el, au o chimie extraordinară, iar faptul că Ștefan a stat foarte mult acasă, au avut această șansă să beneficieze unul de altul și sunt foarte mișto împreună. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. Ștefan e mai exigent și mai panicat. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească”.

Ce părere are Lavinia Pîrva despre Violeta, fiica lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreei Marin

O declarație neașteaptă a Laviniei Pîrva este părerea ei despre Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. Întrebată cum se înțelege Alexandru cu frații lui mai mari, cu Violeta și cu Radu, Lavinia spune că au o relație bună. “E o diferență de vârstă între ei. Radu este actor, iar Violeta este superbă, este un copil special, foarte talentată, cântă, compune, probabil că vom auzi lucruri foarte bune despre ea. Ce să zic, o familie frumoasă. Cumva ăsta mic crește între oameni frumoși și talentați de la care are ce învăța”, a declarat artista potrivit fanatik.ro.

La sfârșitul anului 2020 s-a zvonit că Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva ar fi pe punctul de a divorța

În luna noiembrie a anului trecut, s-ar zvonit că povestea dintre Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva este pe punctul de a se încheia. Totul a pornit de la faptul că Lavinia Pîrva a apărut fără verghetă într-o poză. Însă, reacția Laviniei nu a întârziat să apară: “Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina!”

Sursă foto: Instagram Lavinia Pîrva

