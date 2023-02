Lavinia Pîrva, în cea mai bună formă, la 38 de ani. Cântăreața, siluetă de supermodel la plajă

La 38 de ani și mama unui băiețel, soția lui Ștefan Bănică pare în cea mai bună formă din viața ei. Lavinia Pîrva s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie negru, ca un adevărat fotomodel.

“Ori a îmbătrânit Bănică, ori ești tu prea tânără”, a comentat un fan după ce a văzut imaginile spectaculoase. Ce-i drept, vedeta a dezvăluit că apelează la diverse proceduri estetice pentru a-și menține look-ul tânăr.

„Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă același lucru!” a povestit Lavinia, potrivit cancan.ro..

“Sirenă la mal”, “Superba doamnă”, “Ești o frumoasă”, i-au transmis fanii după ce au văzut seria de postări.

Acuzată în trecut că a apelat la operații estetice, Lavinia Pîrva a ținut să facă lumină în ceea ce privește acest subiect:

“În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!”, spunea Lavinia în 2019.