Lavinia Pîrva: " Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorită lui "

Pe Instagram, Lavinia Pîrva a făcut confesiuni despre schimbările din viața ei de mamă și a vorbit sincer despre cele mai frumoase lucruri câștigate în calitate de părinte.

”Am intalnit pentru prima data iubirea necondiționată! Acea iubire lipsita de ego, iubirea in cea mai pură variantă care nu poate fi confundata cu iubirea fata de partener, părinți și alti oameni extrem de importanți din viața mea! Aici mă refer la acea iubire care scoate supranaturalul din mine, mă face să descopăr zilnic abilitați pe care nici măcar nu am bănuit că le am."

"Am stiut dintotdeauna ca mamicile sunt cele mai creative fiinte de pe pamant, cum fac ele o mancare din orice, cum gasesc solutii imediate, cum actioneaza instinctiv inainte ca pericolul sa apara, insa, ce nu am stiut este faptul ca un omulet atat de mic poate sa schimbe o lume intreaga in ochii mei! Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorita lui!” , a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

FOTO: INSTAGRAM LAVINIA PÎRVA

