Lavinia Pîrva, vacanță de familie în Antalya. Radu, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică, li s-a alăturat

În vacanța de 5 stele, Lavinia și Ștefan Bănică au venit însoțiți și de fiul mai mare al artistului, Radu. Lavinia a postat o imagine în care apare alături de tânăr, pe care l-a fotografiat de la spate.

Atât Lavinia, cât și soțul ei, le-au arătat fanilor facilitățile de lux ale hotelului în care sunt cazați. Astfel, cei doi se bucură de jacuzzi, piscină și plajă chiar în imediata apropiere.

Îmbrăcată într-o rochie maxi în dungi, Lavinia a pozat seducător la piscină, spre încântarea admiratorilor ei.

“Ce frumoasă ești!”, “Superbă”, i-au transmis fanii.

Lavinia le-a mărturisit într-un interviu fanelor sale care sunt “secretele” ei de frumusețe. “„Îmi place să am grijă de corpul meu. iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic. Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar în general sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multa iubire.", spunea vedeta în Click.

Acuzată în trecut că a apelat la operații estetice, Lavinia Pîrva a ținut să facă lumină în ceea ce privește acest subiect:

“În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când vă fi nevoie și medicul specialist vă considera că trebuie, poate o voi face! Însă pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!”, spunea Lavinia în 2019.