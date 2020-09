Leonardo DiCaprio i-a ascuns mamei lui faptul că fuma. Ce făcea actorul pentru a nu fi prins

Atunci când avea de 20 de ani, Leonardo DiCaprio se străduia să-și păstreze dragostea pentru nicotină ascunsă de mama sa, Irmelin Indenbirken.

Când câștigătorul Oscarului, în vârstă de 45 de ani, era încă o vedetă în devenire, era foarte îngrijorat de imaginea sa, de aceea a preferat să nu se afle că fumează.

Fotograful Steve Eichner - care își promovează noua carte “In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the ’90s” - a povestit o întâmplare cu Leo pe când avea vârsta de 20 de ani, la New York.

Eichner a spus într-un interviu că l-a prins odată pe Leo cumpărând țigări, iar acesta nu a fost deloc încântat că a fost prins în fapt.

El susține că Leo a venit și a spus „Hei omule, poți să-mi faci o favoare și te rog să nu folosești fotografia aia? Îmi poți face alte fotografii în seara asta.”

Când a fost întrebat care este problema, se presupune că Leo i-a spus lui Eichner: „Cumpăram țigări și nu vreau ca mama mea să știe că fumez.”

Se știe faptul că actorul este extrem de apropiată de mama sa, Irmelin, care este și actriță și producătoare. Astăzi, DiCaprio nici măcar nu se mai obosește să-și ascundă nevoia de a fuma, nici măcar la evenimente importante din lumea Hollywoodului.

Sursă foto: getty

