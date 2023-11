Lia Bugnar, interviu savuros despre îmbătrânire. De ce îi place de ea mai mult acum decât de Lia din tinerețe

Lia Bugnar are 54 de ani și susține că niciodată nu s-a simțit mai bine ca acum. Nici măcar la 20 de ani, vârstă la care nu s-ar întoarce pentru nimic în lume. „Îmi place de mine mai mult decât îmi plăcea la 20 de ani. Nu m-aș întoarce acolo, nu, tinerețea nu e ceva simpatic (...) Primele iubiri nu-s pe toată viața, nimic nu e ok când ești tânăr”, spune scenarista în podcastul E vremea mea!, realizat de Laura Ivăncioiu și Monica Rădulescu.

Cineasta a explicat că percepe înaintarea în vârstă, proces firesc prin care trec toate ființele, însă, în afară de frica de neputință, nimic nu o sperie în accepta această realitate. „Vine și cu un fel de savoare toată treaba asta, pentru că te cunoști mai bine, te placi un pic mai tare”, mai spune Lia Bugnar.

Lia Bugnar nu s-a simțit niciodată o femeie frumoasă

Înainte să devină regizoare și să scrie piese de teatru, Lia Bugnar a activat, pentru un an, în modeling. Nici măcar atunci nu i se părea că e o femeie frumoasă, deși mulți dintre cunoscuții ei susțin contrariul chiar și azi.

„Mi se spune, mai nou, foarte mult, că arăt bine, unii folosesc chiar cuvântul frumoasă, și pe mine mă bufnește râsul pentru că absolut în nicio etapă din viața mea, nici măcar când am fost manechin, nu a fost asul meu din mânecă ăsta. Dimpotrivă, mi s-a părut că am hibe mari... că persoana din oglindă nu e cea mai reușită cunoștință a mea”, a mai spus Lia Bugnar.

E vremea mea!, podcastul care te încurajează să accepți că îmbătrânești

E vremea mea! este un podcast despre procesul de îmbătrânire la femei, care își propune să schimbe mentalitatea femeilor de la „Pe vremea mea…”, la „E vremea mea!”. Laura Ivăncioiu și Monica Rădulescu și postat pe canalele de Facebook și YouTube Pacientul 2.0, podcastul este o serie de interviuri realizate cu femei cunoscute din România care vorbesc deschis despre acest subiect plin de controverse. Rodica Mandache, Nora Iuga și Lia Bugnar sunt primele trei invitate.

„Am vorbit cu Lavinia Bârlogeanu despre cum să acceptăm trecerea timpului și am aflat că, de fapt, atunci când te privești în oglindă și vezi cum ți se transformă treptat corpul, cheia este să nu te blochezi, ci să decizi să nu lași timpul să se irosească, să treacă aiurea. În ziua de azi, femeile sunt supuse presiunii antiaging și societatea pune un egal între tinerețe și frumusețe, iar după o anumită vârstă, nu se mai cade să te îmbraci sau să te comporți într-un anumit fel. Asta vrem să schimbăm prin podcastul E vremea mea”, spune Monica Rădulescu, co-prezentatoarea podcastului.

În cele zece episode vor fi discuții sincere, întrebări intime, răspunsuri greu de dat, lecții important de învățat, informații medicale pe înțelesul tuturor – ce analize facem, ce se schimbă în corp după 30 de ani, cum ne adaptăm emoțional la schimbări etc.

„Pentru mine, tranziția asta, de la perioada în care mă simțeam tânără, la cea în care oricât de tânără m-aș simți eu, e evident că lumea mă percepe și mă tratează ca pe o femeie în vârstă, a fost grea și am tot căutat răspunsuri la psihologi, prietene mai mari decât mine și chiar la soțul meu. Aș vrea să ajutăm cu acest podcast femei de 35-40-45 de ani să accepte îmbătrânirea, să-și ia fiecare ce le trebuie din conversațiile cu invitatele noastre”, adaugă Laura Ivăncioiu, creatoarea conceptului și una dintre cele două prezentatoare ale podcastului.

Vezi prima ediție a podcastului mai jos!

Cine este Laura Ivăncioiu

Laura Ivăncioiu are o experiență în comunicare de peste 20 de ani. A lucrat 15 ani în radio, deține împreună cu soțul ei agenția de PR DeciSePoate, are blogul și podcastul noi3.life , unde a făcut interviuri cu oameni precum Andreea Esca, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Radu Dumitrescu, Omid Ghannadi, Iulian Postelnicu, Răzvan Popescu, Lari Georgescu etc. A mai făcut o mini-serie de podcast despre depresie cu Andreea Marin, Andreea Raicu, Petronela Rotar, Nuami Dinescu, Marius Manole, Elena Lasconi, Greta Goran. Are un master în Comunicare și unul în Scriere Dramatică. De altfel, a și scris o piesă de teatru despre îmbătrânire.

Cine este Monica Rădulescu

Monica Rădulescu are 14 ani de experiență în comunicare. Dintre ei, 10 ca jurnalist de televiziune (Digi24, Național TV) și 4 ca PR-ist în zona de sănătate. În ultimii trei ani a coordonat echipa redacției MediCool, iar în prezent este producătorul podcastului Broccoli și Creier (podcast de obiceiuri sănătoase). Este pasionată de tot ce ține de sănătatea femeii și scrie despre asta pe blogul ei, monicaradulescu.eu . De asemenea, Monica a creat un ghid despre cele mai importante analize și consultații pe care este bine să le facă fiecare femeie; ghidul este distribuit gratuit în farmacii din București.

Pacientul 2.0 este cel mai mare canal de sănătate din România, cu peste 306.000 abonați și cuprinde video-uri despre sănătate, pe limba pacienților, cu o doză de umor. Toate materialele sunt validate medical.