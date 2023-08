Lidia Buble a răbufnit, după gestul pe care o femei l-a făcut față de ea, într-un magazin:„M-am crucit”

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Tânăra este foarte activă în mediul online, acolo unde vorbește foarte deschis cu comunitatea ei și le împărtășește internauților tot ce se întâmplă în viața ei.

Recent, artista a trecut printr-o situație care a marcat-o profund, astfel s-a decis să le povestească și prietenilor săi din online ce a pățit.

Potrivit spuselor sale, un gest de omenie pe care l-a făcut pentru o femeie i-a lăsat un gust amar. Aflată într-un magazin, în timp ce stătea la coadă, în spatele ei se afla o femeie la vârsta a doua, însoțită de un copil, astfel artista s-a decis să-i facă loc femeii să înainteze în fața ei.

Deși a acceptat să îi ia locul artistei, doamna i-a întors fapta într-un mod total neașteptat. Femeia nu i-a mulțumit, dar, în schimb, a privit-o cu răutate și chiar a împins-o puțin atunci când Lidia Buble i-a făcut loc să treacă.

Lidia s-a simțit deranjată de reacția femeii și și-a spus oful în online, apoi a venit cu un sfat pentru cei din jurul ei care sunt caracterizați doar de răutate.

”De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil. Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a spus Lidia Buble, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram