Lili Sandu a ajuns de urgență la spital cu fiul ei. Ce a pățit micuțul Thomas Jay

Lili Sandu și Silviu Țolu au trecut prin momente mai puțin mai plăcute, după ce fiul lor a făcut febră. Îngrijorată de acest lucru, Lili Sandu a decis să meargă de urgență la spital, iar micuțul Thomas a fost internat imediat. Vedeta le-a povestit totul fanilor de pe Instagram: „Ei bine, ce credeți? Suntem internați la Sanador. Acest îngeraș a zis că mai bine să venim la spital și am ajuns la urgențe duminică noapte cu febră 40,4. Ideea este că s-a dovedit a fi o infecție urinară. Nu înțelegem cum, de ce. Suntem sub tratament cu antibiotice, sperăm ca mâine să plecăm și noi acasă. Febra a scăzut, în ultimele 24 de ore nu a mai avut.”

Lili Sandu a mai dezvăluit, tot pe Instgram, că s-a speriat foarte tare: “Nu vreți să știți ce sperietură. Efectiv am trăit o traumă, când la 1 dimineața am constatat că a început să aibă frisoane, febra creștea și nu se mai oprea, am încercat să fac împachetări acasă, dar degeaba. Analizele de sânge au fost făcute imediat, s-a constat că este o infecție, a fost pus pe tratament.”

Sursă foto: Instagram Lili Sandu

