Lora, experiență mai puțin plăcută în Bali! Ce a făcut-o să se simtă complet neputincioasă?

În timpul vacanței, Lora a găsit câțiva pui de pisică, pe care i-a îngrijit. Din păcate, un câine din resort a atacat pisoii și a omorât o parte. Emoționată, cu ochii în lacrimi chiar, a povestit:

„Am o veste foarte tristă! Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă. Așa am reușit să le găsim familie."





"Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în țară, numai că durează două luni actele, am înțeles; am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu Legea Junglei."

Situația delicată a făcut-o pe vedetă să se simtă neajutorată și lipsită de putere, motiv pentru care a decis să povestească despre întâmplare.

