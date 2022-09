Lora se confruntă cu probleme de sănătate. „Mi-am făcut analize. Am zis că se întâmplă ceva”

Lora a avut grijă să se mențină în formă, bucurându-se de o siluetă atletică. Cântăreața, în vârstă de 40 de ani, a dus mereu un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, în ultima vreme a observat că are simptome ciudate după ce mănâncă anumite alimente.

Lora a descoperit recent că are intoleranță la gluten, iar acum trebuie să fie foarte atentă la ce mănâncă. Practic, asta înseamnă că trebuie să scoată din dietă toate alimentele care conțin gluten, cum ar fi pâinea, cerealele sau orice produs care conține grâu, chiar și în cantități mici.

Lora și-a dat seama că are o intoleranță alimentară și a mers să-și facă analizele. Medicii i-au confirmat apoi că are intoleranță la gluten.

„Se pare că eram „capitonată” ca să zic așa. Cred că ăsta e cel mai potrivit cuvânt. Eram „capitonată”, nu era grăsime, eraM așa „pufoasă”. Nu cred că se vedea neapărat, dar mă simțeam eu. Mi-am făcut analize. Am zis că se întâmplă ceva pentru că la un moment dat, într-o zi nu mâncasem decât niște paste, o dată am învârtit furculița în niște paste, am luat o singură dată și m-am umflat foarte tare. Atunci mi-am dat seama că este ceva în neregulă cu mine, a povestit Lora pentru EGO.ro.

Cântăreața spune că această problemă a făcut-o să descopere și alte alimente pe care nu le mânca anterior.

„Practic acum mă hrănesc cu proteină de calitate, cu multe legume. Eu am început să mănânc fructe, ceea ce înainte nu făceam. Beau apă, nu mai beau sucuri, nu beau prostii. Brânzeturile pot avea urme de gluten, dar nu am probleme de genul acesta. Cică sunt și anumite condimente, anumite medicamente care pot avea în compoziție gluten și atunci încerc să fiu atentă. Spun la orice restaurant unde mă duc să aibă grijă că am problema asta. Dacă nu sunt atentă, mă umflu”, a mai povestit Lora.

Sursă foto: Instagram/ loraofficial

