Loredana Chivu, așa cum nu ai mai văzut-o! Ce fotografii publică vedeta pe OnlyFans

Loredana Chivu se numără printre vedetele din showbiz-ul autohton care nu se feresc să se fotografieze în ipostaze interzise minorilor, însă de curând a decis să ducă acest lucru la alt nivel. Cei care o urmăresc pe Instagram știu că de cele mai multe ori se afișează în costume de baie minuscule și lasă la vedere tot, dar pe platforma în care și-a făcut cont lucrurile stau cu totul diferit.

După ce și-a pus silicoanele cu cel mai mare număr, Lordana Chivu a decis să le arate fanilor formele sale voluptoase din toate unghiurile posibile. (Vezi în galeria de mai jos ce poze publică Loredana Chivu pe OnlyFans).

Loredana Chivu: „Am cel mai frumos fund din țară”

Adepta operațiilor estetice și foarte asumată de fel, blonda a spus că și-a înlocuit silicoanele de 1600 ml, cu unele mult mai mari, de 2100 ml.

„Tot ce mi-am făcut, mi-am făcut pentru mine, să mă simt eu împlinită, nu am făcut pentru vreun iubit sau pentru cineva anume. Mi-am pus alte silicoane și mi-am făcut și o liposucție. Acum am un abdomen plat, o talie de viespe, sâni mari și pot spune că am și cel mai frumos fund de la noi din țară”, a spus Loredana Chivu în urmă cu ceva timp.

Foto: Instagram/Loredana Chivu, click.ro