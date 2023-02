Loredana Chivu, primele declarații după ce s-a logodit! Ce spune vedeta despre nuntă: „Va fi ceva spectaculos”

Până la marea petrecere organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Loredana Chivu a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața sa amoroasă. Admiratorii care o urmăresc cu mare interes pe rețelele de socializare au văzut că în ultima perioadă a tot publicat imagini cu buchete de flori și atenții scumpe, primele semne că ceva s-ar fi schimbat în viața fostei asistente TV.

Totul s-a adeverit pe 15 ianuarie, de ziua sa, când bărbatul a cerut-o de soție, oferindu-i un inel în valoare de 87.000 de euro. Despre partenerul misterios al Loredanei se poate spune că este potent financiar, având în vedere bijuteria pe care i-a cumpărat-o.

În cadrul unui interviu recent pentru spynews.ro, Loredana Chivu a declarat că se gândește la nuntă, dar în momentul de față nu este pregătită să facă acest pas foarte important. Preferă să aștepte momentul potrivit și să se bucure cât mai mult de prezent.

„Sinceră să fiu nici nu m-am gândit, poate dacă mă întrebai acum câțiva ani poate aș fi avut un răspuns la întrebarea asta, nu m-am gândit cum o să arate nunta mea, dar știu sigur că va fi ceva spectaculos, că așa îmi e și firea mea, puțin mai excentrică. Atunci când va fi momentul potrivit o să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple.

Ca orice femeie e normal că mă gândesc la nuntă, dar în momentul de față e exclusă această variantă pentru că eu consider că mai am multe de făcut înainte să fac vreun pas. Lucrurile vor veni toate la timpul potrivit, momentan lucrurile sunt foarte bine așa cum sunt, vreau să auzi asta din gura mea pentru că s-au spus tot felul de chestii și am zis, mie nu-mi plac etichetele.

Până când nu o să mă vedeți măritată, și cu siguranță atunci o să vedeți tot evenimentul și așa mai departe, consider că ceea ce se întâmplă pe plan amoros în viața mea trebuie să țin pentru mine”, a declarat Loredana Chivu pentru sursa menționată mai sus.

Sursă foto: Instagram