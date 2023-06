Loredana, fotografie într-o poziție spectaculoasă și dificilă de yoga 

Cea mai recentă fotografie o prezintă într-o poziție dificilă de yoga, iar alături de poză artista scrie:

“Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.”

"Yoga te duce în momentul prezent. Acesta e singurul loc unde viața există."

Fotografia este una spectaculoasă, iar poziția de yoga e una foarte grea, în condițiile în care Loredana abordează poziția LOTUS, foarte populară în toate formele de yoga, dar se susține pentru asta doar în mâini.

Vedeți poza, alături de alte fotografii cu Loredana, în Galeria Foto

Loredana practică yoga de mult timp și a efectuat numeroase călătorii în India pentru acest scop, dar și pentru a medita și a descoperi alte filosofii orientale.

Fotografii: @loredanagroza Instagram

Vezi și VIDEO: