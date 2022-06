Loredana Groza, în bikini în vacanța din Mykonos. Fanii, în delir: “O adevărată amazoană”

În ultimele zile, cântăreața a postat mai multe imagini și filmulete din Mykonos, însă ultima imagine i-a încântat cel mai mult pe admiratorii ei. Loredana și-a etalat cel mai sexy costum de baie din această vacanță, un pic prea… neîncăpător pentru formele ei. Vedeta a ales unul în două piese de culoare maro.

Evident, fanii au copleșit-o cu sute de complimente. “Frumoasă și arătoasă la vârsta pe care o are..!!!”, “Arăți super Lory! Ai făcut și pătrățele!”, “O adevărată amazoană!”, i-au scris aceștia.

Desigur, nu au lipsit nici comentariile cârcotașilor, cu care vedeta e deja obișnuită - cei mai mulți o acuza că abuzează de Photoshop, FaceaApp sau… operații estetice. “Ai rupt FaceApp! Nici la 20 de ani nu arătai așa”, “Din ce în ce mai mult plastic în ape”, au scris trollii.

Loredana Groza a negat însă că ar avea vreo operație estetică. “Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a spus Loredana la un post tv.